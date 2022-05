Coldplay, l’app per il tour di ‘Music of the Spheres’ per fare inquinare meno i fan

La band capitanata da Chris Martin ha fatto sviluppare un’applicazione a proprio nome (e a proprio tema) che incoraggia il proprio pubblico a pianificare viaggi a basse emissioni di carbonio. Questa app speciale arriva proprio in concomitanza con il tour mondiale, iniziato lo scorso marzo e ora entrato nel vivo

I Coldplay non si smentiscono: il loro impegno in chiave ecosostenibile continua imperterrito, per fortuna, e questa volta la tappa è quella di una app per smartphone e tablet lanciata dalla band di Chris Martin per incoraggiare i fan a pianificare viaggi a bassa emissioni di carbonio. Viaggi per raggiungere i loro concerti.



L’applicazione mobile lanciata dal gruppo britannico arriva proprio in concomitanza con il loro tour mondiale “Music Of The Spheres”, da poco iniziato.

Il senso dell’app è proprio quello di invogliare il pubblico a pianificare i percorsi di viaggio per raggiungere i propri beniamini sul palco in maniera ecofriendly, stando attenti a scegliere iter a basse emissioni di carbonio e dunque più sostenibili.



Si tratta di una nuova mossa eco che avrà un’eco bella e buona, facendo inquinare meno. Si aggiunge alle tante strategie adottate dai Coldplay che prendono questa direzione virtuosa. A marzo è iniziato il loro tour ecologico intitolato come l’ultimo album dato alle stampe (il nono in studio, uscito lo scorso ottobre): “Music Of The Spheres Tour”, inaugurato con una prima tappa in Costa Rica.

L’APP

L’app si chiama proprio come il tour: “Music Of The Spheres World Tour”, lanciata per la prima volta durante le date targate Centro America. In questi giorni sta però ricevendo una nuova spinta, in concomitanza al trasferimento dei Coldplay nella zona nordamericana.

Chiaramente Chris Martin e soci sono i primi a usarla, nel senso che loro stessi si basano sulle informazioni contenute nel software offerto ai fan per lasciare la carbon-foot meno invasiva possibile.



L’applicazione, disponibile per il download gratuito, per dispositivi iOS e Android, “costituisce una parte fondamentale dell’impegno della band a rendere il loro tour il più sostenibile e a basse emissioni di carbonio possibile, poiché i viaggi dei fan rappresentano la maggior parte delle emissioni legate al tour”, si legge nel comunicato stampa ufficiale che presenta il progetto mobile.

CHI SI MUOVE IN MANIERA ECOLOGICA VIENE PREMIATO

L’app dei Coldplay consentirà “ai fan di pianificare viaggi a basse emissioni di carbonio da e per gli spettacoli”. E non è tutto: per incentivare a usarla, coloro che sceglieranno viaggi ecologici saranno “premiati con un codice sconto merchandising” ai concerti, si legge nella nota stampa ufficiale.

GIOCHI A TEMA COLDPLAY ED ESPERIENZE AR

L’app è arricchita da giochi a tema Coldplay ed esperienze AR, oltre a contenuti esclusivi con succulenti dietro le quinte. Consente anche di godersi i live in streaming audio di alcune date, tra cui una imminente del tour europeo.

Ma la mission numero uno è quella di misurare “le emissioni totali di carbonio dei viaggi dei fan, in modo che la band possa ridurre questi impatti attraverso soluzioni naturali di alta qualità, come il rimboschimento e la rigenerazione del suolo”.

DIMINUZIONE DEL 50% DELL’IMPRONTA DI CARBONIO MEDIA DEI FAN

Le scelte in chiave sostenibile dei Coldplay stanno dando i propri frutti: finora l’impronta di carbonio media dei loro fan è diminuita di circa il 50% rispetto all'”A Head Full Of Dreams Tour” del 2016/17. Ottimi frutti, quindi.



“Siamo davvero orgogliosi dell’app ‘Music Of The Spheres World Tour'”, hanno affermato Chris Martin e soci in una dichiarazione. “Negli ultimi anni abbiamo cercato di capire come mettere la sostenibilità al centro del nostro tour. L’app ne è una parte importante. Potete utilizzare l’app per capire i modi più puliti ed ecologici per andare e tornare dal concerto”, aggiunge il gruppo.



“Ci permette anche di vedere come le persone hanno viaggiato da e verso gli spettacoli in modo da poter ridurre tutte quelle emissioni. Potete anche entrare direttamente nel cuore del tour con foto esclusive, esibizioni e accesso dietro le quinte”, continuano i Coldplay, invitando caldamente i fan a scaricare e a utilizzare la loro applicazione. Ci invitano caldamente ma per fini ben lontani da quel “caldamente”: il loro apporto diminuisce sensibilmente l’effetto serra e il riscaldamento globale, quindi a loro va un caloroso grazie, caloroso sì, anche se il fine è quello di non alzare la temperatura. Chapeau.