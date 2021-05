Finale di stagione per Chiamami ancora amore, anticipazioni terza e ultima puntata del 17 maggio

Lunedì 17 maggio, su Rai1, andrà in onda il finale di stagione di Chiamami ancora amore, fiction diretta da Gianluca Maria Tavarelli e che vede nel cast Greta Scarano, Simone Liberati, Federico Ielapi e Claudia Pandolfi. L’appuntamento è alle ore 21:20. Gli spettatori assisteranno alla terza e ultima puntata, quindi al quinto e sesto episodio, con i rispettivi titoli “La promessa” e “La prova”. Di seguito le anticipazioni. L’appuntamento è alle ore 21:20. Attenzione spoiler.

Chiamami ancora amore, anticipazioni episodio 5: La promessa

Rosa Puglisi ripercorre la relazione tra Anna ed Enrico con attenzione a tutti i particolari, per arrivare a capire chi di loro sia più adatto per prendersi cura di Pietro. In seguito, una volta ricostruiti gli accadimenti avvenuti nei giorni precedenti alla decisione di mettere fine al matrimonio, scopre che Enrico ha tentato di riconquistare Anna durante a una festa a Sorpresa.

Chiamami ancora amore, anticipazioni episodio 6: La prova

Il sesto e ultimo episodio di Chiamami ancora amore, La prova, rappresenterà il finale di stagione della fiction. L’assistente sociale Rosa Puglisi ha chiara la situazione della relazione tra Enrico e Anna ed è pronta per consegnare la relazione al giudice. Ma il verdetto su chi affidare il piccolo Pietro porta una sorpresa. Infatti, né Enrico né Anna otterranno quanto sperato. Pietro finisce prima in una casa famiglia, poi verrà affidato ad un ingegnere informatico, Andrea, che sembra perfetto per garantire al piccolo la vita migliore possibile. Non resta che aspettare qualche giorno per scoprire come andrà a finire.