Dayane Mello e Balotelli? Macché. Ecco la sua nuova fiamma

Dayane Mello e Mario Balotelli stanno o non stanno insieme? C’è stato o no il ritorno di fiamma? Colpo di scena: secondo quanto riporta Chi, contrariamente ai gossip delle scorse settimane (comunque sempre smentiti dagli interessati) la risposta è no.

Balotelli? No, Dayane Mello con Antonio, la sua nuova fiamma

La modella brasiliana infatti è stata paparazzata in barca al largo di Amalfi con Antonio, un imprenditore casertano. E tra loro potrebbe essere scoccata la scintilla. “Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice”, ha confessato Dayane Mello alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Le foto vedono l’ex finalista del Grande fratello Vip 5 (edizione vinta da Tommaso Zorzi) mentre si bacia con Antonio. L’attrazione sembra evidente, anche se la showgirl sottolinea: “Non andrò più di corsa e non sbatterò la testa come in passato”.