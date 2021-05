Canale 5, stasera andrà in onda “Poveri ma ricchissimi”

Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda il film “Poveri ma ricchissimi” diretto da Fausto Brizzi.

La famiglia Tucci, tornata povera, sta per dire addio alla tanto amata nonna Nicoletta. Kevi rivela alla nonna che lui ed il maggiordomo Gustavo hanno inventato la storia della truffa e hanno messo i loro soldi in banca, i quali sono persino lievitati. Così, i Tucci scoprono di essere ancora ricchi e decidono inizialmente di aprire una friggitoria, ma viene in seguito accolta la proposta di Tamara di far diventare Torresecca uno stato indipendente. I Tucci organizzano dunque un'”uscita” dall’Italia e non pagare più le tasse.