Vis a Vis El Oasis: trama, quando esce in Italia e novità seconda stagione

Vis a Vis El Oasis, la trama dello spin-off su Macarena e Zulema: quanti episodi sono

I fan sono in attesa di sapere quando esce in Italia Vis a Vis El Oasis, intanto in Spagna il pubblico è già immerso nell’avventura conclusiva della serie tv. Macarena e Zulema si sono alleate dopo essere uscite dal carcere Cruz del Norte, ma non tutto andrà secondo i piani nel loro ultimo colpo.



La trama di Vis a Vis El Oasis non deluderà le aspettative dei fan, anche se, per ovvi motivi, la storia sarà tutt’altra rispetto a quelle narrate quando indossavano le inconfondibili tute gialle. Il numero di episodi di Vis a Vis El Oasis è quello che ormai possiamo considerare standard per alcune serie tv, ovvero otto. Quando arriverà in Italia? Le notizie non sono ancora ufficiali, ma potrebbe uscire già in estate.

In Spagna sta andando in onda sul canale Fox Spagna, con un episodio in onda a settimana, il lunedì sera precisamente. Quindi è probabile che l’arrivo in Italia, e nel mondo, non sarà prima della fine della stagione sulla rete spagnola. In tal caso, se ne parlerebbe dopo l’8 giugno. Vis a Vis El Oasis uscirà su Netflix? Iván Escobar, creatore della serie tv, aveva detto che è molto probabile l’arrivo degli episodi su Netflix, anche se non c’è stato ancora l’annuncio ufficiale. Ma oltre ai tempi di attesa, ciò che deluderà ancor di più i fan sono le anticipazioni sulla seconda stagione di Vis a Vis El Oasis.

Dopo la prima stagione con Maca e Zulema, non ci sarà la seconda stagione di Vis a Vis El Oasis. A renderlo noto è stato sempre Iván Escobar in una intervista a Vertele. Queste le sue parole: “Ci siamo davvero impegnati a terminare un viaggio. […] Sapevamo che dovevamo essere onesti con lo spettatore di Vis a Vis e creare un vero finale, e diciamo che abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo. Questa è la nostra ultima stagione”.





Ilaria Columpsi, Gossipetv.com