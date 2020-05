Antonella Mosetti: ‘Ho tolto l’acido ialuronico dalle labbra. Mi sento molto meglio. Ecco chi mi ha convinto a farlo’

La showgirl 44enne lo svela sul social: ‘Prima la mia bocca era enorme’. Aveva esagerato con i filler per aumentare il volume delle labbra, ma ci ha ripensato

Antonella Mosetti a sorpresa rivela: “Ho tolto l’acido ialuronico dalle labbra. Mi sento molto meglio”. La showgirl nelle sue IG Stories confessa che ha ridotto il volume della bocca, tutto merito del dottor Nino Favoriti, specialista in dermatologia, medicina estetica e laser terapia, che ha convinto la sensuale mora a farlo.

Prima aveva esagerato con i filler per rendere la bocca notevolmente più carnosa. Antonella Mosetti, però, non si piaceva più e così, grazie al medico, ha voluto fare un passo indietro. Lo confessa ai fan prima di vedere il suo specialista preferito a cui si affida ciecamente.

“Non vedo l’ora di incontrare il mio dottore, Nino Favoriti, un dermatologo e chirurgo estetico molto bravo. Lui si prende cura da un po’ di tempo della mia pelle e della mia bellezza. E’ stato lui che mi ha convinto a levare l’acido ialuronico dalla bocca, che era enorme”, svela la Mosetti.

Poi aggiunge: “Non mi chiedete come abbia fatto, non lo so, ma mi sento molto meglio, molto più io”. E’ felicissima di sentirsi di nuovo in sintonia con se stessa e con il suo volto, le sue labbra soprattutto, ora tornate alla grandezza naturale, senza più l’effetto ‘canotto’.





Annamaria Capozzi, Gossip.it