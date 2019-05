Mahmood, estate di impegni dal vivo

Protagonista in Italia, sarà anche al Montreux Jazz Festival

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, lo strepitoso successo dell’album “Gioventù Bruciata” (disco d’oro) e il triplo disco di platino per il singolo “Soldi“, Mahmood si prepara a un’estate di impegni dal vivo. Arrivato a Tel Aviv, dove dal 14 al 18 maggio rappresenterà l’Italia per l’Eurovision Song Contest 2019, l’artista milanese ha annunciato le prime date nei festival estivi. Dal Mi Ami a Collisioni fino allo storico Festival dei Due Mondi di Spoleto. Mahmood approda anche al leggendario Montreux Jazz Festival, in Svizzera, in un concerto con Rita Ora. Prosegue poi anche il tour nei club. Queste le date nei festival: 25 maggio Milano, Mi Ami; 5 luglio Igea Marina (RN), Notte Rosa; 7 luglio Barolo (CN), Collisioni Festival; 8 luglio Montreux, Montreux Jazz Festival; 10 luglio Spoleto (PG), Festival Dei Due Mondi; 27 settembre San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Fest. Nei club sarà il 22 maggio a Bologna, il 28 a Padova, il 30 a Firenze. Poi il 1 giugno a Teramo, l’8 a Catania, il 17 a Roma.

Ansa