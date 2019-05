IT 2, il trailer del secondo e ultimo capitolo del film tratto dal romanzo di Stephen King

Il terrore sta per giungere alla fine. È stato pubblicato il trailer di “IT 2“, secondo e ultimo capitolo del film ispirato al romanzo di Stephen King del 1986. La seconda parte della storia vedrà i protagonisti, ormai adulti, tornare nella sinistra cittadina di Derry, dove si consumerà la lotta finale contro il male. Il film, che uscirà nelle sale italiane il 5 settembre, ha già trovato l’apprezzamento dello stesso King, che ha scritto sul suo profilo social: «State aspettando It: Capitolo 2? Dovreste farlo. Io l’ho visto, ed è magnifico».

Ecco il trailer:

