Disney: entro il 2027 tre film di ‘Star Wars’, quattro di ‘Avatar’ e otto dell’universo Marvel

Il colosso annuncia una lunghissima serie di progetti che si preannunciano già come dei blockbuster

Saranno ben otto i film Marvel che usciranno entro il 2022. A questi si aggiunge inoltre una nuova trilogia di Star Wars, che seguirà la chiusura della saga degli Skywalker (prevista a dicembre 2019) e arriverà nei cinema a partire dal dicembre 2022, per poi alternarsi con i sequel di Avatar. Ecco le principali novità della Walt Disney Company che ha presentato il calendario dei film in uscita da qui al 2027.Nei prossimi anni sono confermate otto pellicole del Marvel Cinematic Universe. I primi due (che potrebbero essere Black Widow, Shang-Chi o The Eternals) arriveranno a maggio e novembre 2020, mentre altri tre sono previsti nel 2021 e altrettanti nel 2022. Fra i titoli in arrivo ci sono i sequel di Black Panther, Doctor Strange, Captain Marvel e il terzo capitolo di Guardiani della galassia.Star Wars torna poi con una nuova trilogia a partire dal dicembre 2022 per continuare nel 2024 e nel 2026. Per quanto riguarda invece la serie creata da James Cameron, il debutto dei quattro sequel slitterà a partire dal dicembre 2021, con una diffusione ogni altro anno (dopo Avatar 2 gli altri arriveranno nel 2023, 2025 e 2027).Oltre a una nuova data per il film dedicato ai New Mutants (3 aprile 2020) di Marvel Comics, arriverà nel 2021 un nuovo film di Indiana Jones, mentre nel 2020 il film live-action Cruella, incentrato sul personaggio di La carica dei 101, Crudelia De Mon, che avrà il volto di Emma Stone.

