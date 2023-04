Swarovski ha lanciato una collezione dedicata ai supereroi Marvel

Il marchio di gioielli di lusso lancia una capsule collection di gioielli e articoli per la casa ispirati a Black Panther, Spider-Man, Iron Man e Hulk

Swarovski e Marvel insieme per una collezione di gioielli e articoli per la casa ispirati ai supereroi più noti di sempre. Una partnership del tutto inaspettata, che trasforma Black Panther, Spider-Man, Iron Man e Hulk in elementi gioiello di collane e bracciali, oltre che in meravigliose statuette in vetro. Una carrellata di prodotti da non perdere, tutti disponibili per l’acquisto sul sito web di Swarovski a partire da oggi, mercoledì 12 aprile.

LA COLLEZIONE DI SWAROVSKI X MARVEL

Nuova vita per i supereroi della Marvel, reinterpretati da Swarovski per una capsule collection di 15 pezzi tra gioielli e oggetti per la casa. “Stan Lee era un maestro narratore”, ha dichiarato Giovanna Engelbert, direttore creativo di Swarovski. “Ha dato al mondo alcuni supereroi incredibilmente influenti ed emozionanti, quindi è stato un vero onore approfondire i preferiti della Marvel ed esprimere le loro qualità individuali con i nostri cristalli”.

Con questa collezione, infatti, il marchio di lusso vuole omaggiare i supereroi più celebri con un’offerta relativamente economica rispetto ai suoi standard. I pezzi sono in vendita a un prezzo compreso tra $ 85 e $ 250, anche se ci sono alcune eccezioni riservate ai veri e propri appassionati del settore. Tra questi, una collana di Black Panther con una catena placcata in rutenio e un ciondolo impreziosito da cristalli – disponibile al prezzo di $ 950 -. e una statuetta in vetro di Hulk, caratterizzata da ben 578 sfaccettature, oltre che da un costo di $ 700.

Ma i pezzi principali della collezione sono le due statuette in cristallo in edizione limitata di Captain Marvel e Spider-Man, in vendita rispettivamente al costo di $ 10000 e $ 23000. Realizzata con oltre 10000 cristalli, la figura di Captain Marvel raffigura l’eroe con indosso il suo caratteristico abito rosso, blu e oro, immortalato nell’atto di staccare un piede da terra per decollare verso la sua prossima missione. Il personaggio di Spider-Man, invece, è disponibile esclusivamente su ordinazione: una statuetta di oltre 32000 cristalli, realizzata in ben 233 ore grazie alla tecnologia brevettata Pointiage di Swarovski. Insomma, una collezione unica nel suo genere, che sa combinare due delle realtà più note al mondo. “Swarovski è orgogliosa di collaborare con Marvel per unire due marchi amati per una gioielleria iconica e una collezione per la casa”, ha commentato Peter Widmann, Head of B2B, collaboration & licensing di Swarovski. “Entrambi i marchi hanno una ricca eredità, una lunga eredità e sono amati dai clienti di tutto il mondo, rendendo questa la collaborazione perfetta”.