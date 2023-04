Stefano De Martino e Belen Rodriguez, pose d’amore

Il giorno del compleanno di Santiago la coppia si mostra più felice e innamorata che mai: nascondono un dolce segreto?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez appaiono abbracciati, belli e innamorati più che mai il giorno del compleanno del loro primogenito Santiago. Il bambino nato dall’unione della showgirl con l’ex ballerino ha festeggiato 10 anni in una villa partenopea con tutti i parenti. In giardino tra selfie e foto di gruppo spuntano anche le immagini di Belen e Stefano: lei sulle gambe di lui stretta in un tenero abbraccio. E c’è chi vede in questo post di coppia il timido annuncio di un dolce segreto.

Le foto social di Belen e Stefano

Belen Rodriguez, 38 anni compiuti a settembre, e Stefano De Martino centellinano le immagini insieme da pubblicare sui social. Lui ha fotografato lei al mare a Natale, lei ha postato un bacio di coppia in occasione del compleanno dell’ex ballerino. Forse per questo i due scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram nel giorno del compleanno di Santiago appaiono ancora più importanti. Vogliono confermare ancora il loro amore ritrovato oppure comunicare qualche altra novità? E tra i follower in molti insistono nel pensare che Belen sia incinta, nonostante faccia di tutto per nascondere un eventuale pancino (indossa jeans larghi e pantaloni comodi) e nonostante abbia smentito ironicamente mettendosi un pancione posticcio.

Il compleanno di Santiago

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno festeggiato in una bella villa di Napoli i dieci anni di Santiago. Con tutti i nonni, Veronica e Gustavo Rodriguez e Mariarosa ed Enrico De Martino, il primogenito ha spento le candeline. Gli addobbi della festa avevano i colori arancione e nero, tipici del pallone di basket, la passione di Santi, e la torta aveva appunto la forma di un canestro. Oltre ai parenti e agli amici, c’era anche la sorellina Luna Marì Spinalbese, che Belen ha avuto dalla storia ormai finita con Antonino Spinalbese.

Gli auguri di zia Cecilia

Oltre a mamma Belen che sui social ha scritto per Santiago: “Feliz cumpleaños mi amor!”, anche la zia Cecilia Rodriguez, prossima sposa di Ignazio Moser, ha dedicato qualche parola al nipotino. “C’era una volta… e ci sarà ancora per sempre questo bambino, questo bambino speciale che ci ha insegnato il vero significato della vita, dell’amore… te voy a amar por siempre Santi de mi corazón, la tía zia (ti amerò per sempre Santi del mio cuore, la tua zia) è fiera della persona che sei. Feliz cumple, que seas siempre muy feliz (buon compleanno, che tu possa essere sempre molto felice)”.

Le polemiche social

Nel quadretto di famiglia, che Belen Rodriguez e Stefano De Martino condividono con i fan in occasione del compleanno di Santiago c’è anche chi vede polemiche e rancori. Qualcuno fa notare gli sguardi dei nonni del clan. Pare che Veronica Cozzani non si senta protagonista e si veda costretta a condividere la gioia da nonna con la madre di De Martino, mentre altri fanno notare che Belen non posa con la sorella Cecilia. Ma c’è anche chi intravede solo belle notizie e dietro quell’alone di mistero delle foto di famiglia colga solo la voglia di nascondere una gravidanza ancora top secret. “Dai su, secondo me si vede dalla faccia che ha un altro miracolo in pancia. È ancora più bella del solito” dice un utente riferendosi al volto solare e felice di Belen Rodriguez.