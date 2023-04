RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL E RADIO M2O FIRMANO LA COLONNA SONORA DELL’EDIZIONE 27 DEL MIART

“The sound of miart”: tre playlist ad hoc realizzate dalle tre emittenti per vivere in modo inedito attraverso lo smartphone i tre percorsi della fiera d’arte

Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o firmano la colonna sonora dell’edizione 27 di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano dal 14 al 16 aprile, grazie al progetto “The sound of miart”, capace di unire tecnologia, musica e arte.

Ognuna delle tre emittenti ha realizzato per l’evento una soundtrack dedicata di un’ora, una per ciascuna delle tre diverse sezioni della fiera milanese, per accompagnare in modo originale e inedito attraverso l’ascolto la visita al percorso artistico. Per accedere gratuitamente alle tre playlist basta semplicemente scansionare con il proprio smartphone il QR Code presente all’interno dei percorsi o sul sito di miart.

Ogni playlist, online dal 13 aprile anche sul canale YouTube del miart, rispecchia parallelamente sia lo spirito musicale della radio che l’ha firmata che il mood artistico delle tre sezioni in cui è diviso il miart: Decades, lo spazio che esplora la storia del Ventesimo Secolo, ha l’accompagnamento musicale di Radio Capital, con grandi star musicali senza tempo come Beatles, Aretha Franklin e Pat Metheny; Established, il percorso principale che ospita opere moderne e contemporanee, quello di Radio Deejay, che ha scelto una playlist di forte stampo moderno, tra elettronica, rap e trip hop, spaziando dagli Air a Nightmares on Wax, passando per Oddisee ed Eric Hilton; per Emergent, l’area dedicata ad artisti e gallerie in ascesa, Radio m2o ha creato invece una playlist con musica d’avanguardia e sperimentale, con rappresentanti come Odesza, Paul Kalkbrenner e Rüfüs Du Sol.