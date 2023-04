Pedro Almodovar, il western corto presentato in prima mondiale a Cannes 2023

“Strange Way of Life” è in lingua inglese e ha come protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal

“Strange Way of Life” di Pedro Almodóvar sarà presentato in Selezione Ufficiale e in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Cannes, con la presenza del regista e dei due attori protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal. Girato nel sud della Spagna, questo cortometraggio western è la seconda esperienza in lingua inglese del regista, dopo “The Human Voice” nel 2020. Il 76esimo Festival di Cannes si svolgerà dal 16 al 27 maggio e sarà aperto da Johnny Depp. La selezione ufficiale sarà rivelata il 13 aprile.

La trama del film presentato a Cannes

Un uomo cavalca un cavallo attraverso il deserto che lo separa da Bitter Creek. Viene a trovare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, sia lo sceriffo che Silva, l’allevatore che va a corrergli incontro, lavoravano insieme come mercenari. Silva va a trovarlo con la scusa di riunirsi con il suo amico della sua giovinezza, e in effetti festeggiano il loro incontro, ma la mattina dopo lo sceriffo Jake gli dice che il motivo del suo viaggio non è quello di percorrere la corsia dei ricordi della loro vecchia amicizia.

Le parole del regista Pedro Almodovar

“Non devo dire altro per non rivelare tutte le sorprese della sceneggiatura. Lo strano stile di vita a cui si fa riferimento nel titolo allude al famoso fado di Amalia Rodrigues, il cui testo suggerisce che non esiste un’esistenza più strana di quella che si vive voltando le spalle ai propri desideri”, dice Pedro Almodovar presentando il corto “Strange Way of Life”.

I protagonisti di “Strange Way of Life”

Protagonisti oltre Hawke e Pascal sono Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto, Daniela Medina. Il film è prodotto da Agustín Almodóvar con Esther García come produttore esecutivo e Bárbara Peiró, Diego Pajuelo e Saint Laurent di Anthony Vaccarello come produttori associati. La musica è composta da Alberto Iglesias.

Gli altri film a Cannes

Quest’anno Cannes ha già in programma alcune grandi produzioni hollywoodiane, come “Indiana Jones e il quadrante del destino” in anteprima mondiale insieme all’ultimo di Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, tra titoli più attesi della stagione. Ambientato nell’Oklahoma del 1920 il film descrive l’omicidio seriale di membri della ricca Osage Nation, una serie di crimini brutali che divenne nota come il “Regno del Terrore”. Grande ritorno anche per “Indiana Jones”, proiettato al Festival di Cannes giovedì 18 maggio per l’anteprima mondiale con Harrison Ford nel ruolo del leggendario eroe archeologo e diretto da James Mangold. L’ultimo capitolo cinematografico dell’amato franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo, sarà presentato fuori concorso. “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” arriverà poi il 28 giugno nelle sale italiane.

I film da confermare

Tra gli altri film si parla anche del nuovo Wes Anderson, “Asteroid City”, con un cast al solito stellare che include Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson e Tilda Swinton. Tramontata, pare, invece la favola “Barbie”: l’atteso film di Greta Gerwig con Margot Robbie nel ruolo della celebre bambola e con Ryan Gosling irresistibile Ken platinato non sarà a quanto sembra a Cannes come pure “Oppenheimer” di Cristopher Nolan che avrebbe portato sulla Croisette Mr. Peaky Blinders Cillian Murphy.

Le possibilità per l’Italia

L’Italia potrebbe essere uno squadrone con Alice Rohrwacher con “La Chimera”, Nanni Moretti con “Il sol dell’avvenire”, Matteo Garrone con l’attualissimo “Io Capitano” sul viaggio disperato di due migranti e poi ancora Marco Bellocchio con “La Conversione” e “Finalmente l’Alba” di Saverio Costanzo, che segue un’aspirante attrice (Rebecca Antonaci) nel corso di un’unica notte a Cinecittà e nel cast ha Lily James e Willem Dafoe. La line-up completa sarà annunciata il 13 aprile.