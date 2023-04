Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things annuncia il fidanzamento con Jake Bongiovi

L’attrice britannica ha mostrato al mondo l’anello con diamante, simbolo di un amore gioioso e spontaneo che è diventato travolgente e incontenibile

Il 2023 sarà un anno importante per Millie Bobby Brown e non solo per il lavoro sul set della stagione finale di Stranger Things. La star del piccolo schermo, conosciuta in tutto il mondo per la sua parte nello show drammatico e soprannaturale dei Duffer Brothers, ha annunciato ai suoi follower, oltre 62 milioni solo su Instagram, il suo fidanzamento ufficiale con Jake Bongiovi, con cui è in coppia, pubblicamente, dall’inizio del 2022. L’attrice britannica che aveva conosciuto il figlio di Jon Bon Jovi nel 2021 è parsa da subito inseparabile e felicissima col suo giovane amore.

LO SCATTO SU INSTAGRAM CON L’ANELLO

La gioia incontenibile di Millie Bobby Brown, ufficialmente fidanzata di Jake Bongiovi, traspare tutta dallo scatto in bianco e nero postato su Instagram in cui ride felice tra le braccia dell’innamorato. Andrà all’altare, dunque, l’interprete di Undici, e le intenzioni sono racchiuse nell’anello con diamante che spicca in primo piano nel ritratto diventato presto virale sui social.

I social media, del resto, hanno giocato un ruolo importante nella love story dell’acclamata star di Stranger Things e il figlio di Bon Jovi, una delle rockstar più famose degli anni Ottanta e Novanta. I due si erano conosciuti online, proprio attraverso i social, e da li, hanno affermato, sarebbe nata una bella amicizia che poi è diventata una travolgente favola d’amore. Sempre via social Millie Bobby Brown ha tenuto aggiornati i follower sulla sua relazione sentimentale che, da quando è diventata pubblica, ha fatto battere i cuori dei fan dello show e non solo.

L’attrice, classe 2004, e Jake Bongiovi, il cui vero nome è Jacob Hurley Bongiovi, classe 2022, sono apparsi per la prima volta insieme in coppia sul red carpet dei BAFTA del marzo 2022 e da allora hanno sfilato su altri tappeti rossi prestigiosi, tra cui le première dei più recenti lavori di lei: Stranger Things stagione 4 ed Enola Holmes 2.

LA LOVE STORY NATA DA UNA SPLENDIDA AMICIZIA

Se le ultime uscite pubbliche della Bobby Brown e Bongiovi non lasciano spazio a dubbi sull’affiatamento della coppia, diverse sono state le dichiarazioni dell’attrice quando due anni fa i giornalisti le chiedevano che tipo di rapporto la legasse al terzo figlio di Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley. La star di Stanger Things, in un primo momento, aveva cercato di non attirare l’attenzione sulla sua relazione dicendo che lei e il suo giovane partner erano solo amici ma, una volta che le loro uscite pubbliche sono diventate più frequenti, è stato difficile nascondere la verità.

In attesa di conoscere i tempi e le modalità con cui il fidanzamento si tradurrà in un vero e proprio matrimonio, i fan della coppia possono sognare con le parole che l’attrice ha scritto per corredare la foto, un verso di Lover, una canzone di Taylor Swift. In quel brano la popstar canta: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, ovvero “ti ho amato per tre estati e ora, tesoro, le voglio tutte”. Una frase dalla quale traspare tutta l’impazienza di vivere a pieno un sentimento spontaneo e travolgente.