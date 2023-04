Citofonare Rai 2, Freddie Carrisi conquista tutti

La puntata di Citofonare Rai 2 andata in onda la domenica di Pasqua è stata davvero speciale perché protagonista è stato un ospite d’eccezione, il mitico Al Bano Carrisi. Il celeberrimo cantautore di Cellino San Marco ha raccontato la propria storia alle conduttrici, Paola Perego e Simona Ventura, che hanno guidato i telespettatori nel percorso di vita di un uomo semplice e genuino che dalla Puglia si è messo in viaggio verso nord, alla ricerca del successo. L’inviata Antonella Elia, in collegamento da Cellino San Marco, ha intervistato i più cari amici di Al Bano.

Oltre a ripercorrere le tappe della vita dell’Artista pugliese entrato nella leggenda, non sono mancati momenti di puro divertimento, in perfetta armonia con il clima festoso della giornata. Esilarante è stato il talent “Chi vuol essere Al Bano?” che ha dato la possibilità a tre pseudo aspiranti sosia di Al Bano di sfidarsi dinanzi al Maestro che ha assistito alle esibizioni partecipando con umorismo.

Il primo dei tre ad entrare in scena è stato Al Bano Bellotti (Andrea Bellotti, anche noto per essere il Juke Box umano di Tale & Quale Show) che ha eseguito il brano “Felicità” accompagnato dall’Isola delle Rose e poi ha cantato a cappella “Nel sole” – altro storico successo di Al Bano – per far sentire la propria estensione vocale negli acuti. Il secondo concorrente presentato da Paola Perego è stato Freddie Carrisi (Roberto Caldara, avvocato romano e presenza fissa di questa edizione di Citofonare Rai2) che per l’occasione era vestito come il leader dei Queen nel Live at Wembley ’86 con l’aggiunta di occhiali, cappello e sciarpa come quelli indossati da Al Bano.

La conduttrice ha chiesto a Roberto Caldara per quale ragione si fosse sempre presentato come sosia di Freddie Mercury per poi aspirare ad essere il sosia di Al Bano; Roberto ha quindi spiegato che Freddie Mercury era solito cantare sempre le canzoni di Al Bano sotto la doccia. Dopo questa fantasiosa spiegazione, Freddie Carrisi -accompagnato dall’Isola delle Rose Band- ha cantato il ritornello di “Nel sole”, cercando di imitare gli acuti del Maestro di Cellino San Marco. Al termine dell’esibizione, Simona Ventura ha commentato divertita che nel sole avrebbe spedito Freddie Carrisi. Terzo ed ultimo concorrente del mini talent è stato Al Bano di Trento (Tommaso Agresti) che ha raccontato di essere pugliese di Andria e di vivere a Trento. Non ha cantato, ma ha intrattenuto con simpatia, vincendo la gara. La proclamazione del vincitore è stata accompagnata dalle note di “We are the champions” dei Queen.

Nel corso della puntata sono andati in onda ovviamente anche il gioco dei fagioli, l’esilarante rubrica “Vale Tutto” condotta da Valeria Graci ed il tradizionale oroscopo di Simon & The Stars. La puntata si è conclusa con l’esibizione di Al Bano che ha cantato un altro brano del proprio repertorio, “Libertà”.

Citofonare Rai 2 si conferma un appuntamento imperdibile del palinsesto domenicale perché è un programma intelligente, condotto con elegante garbo dalle padrone di casa che intervistano personaggi mitici, i quali si raccontano come se fossero nel salotto di casa anche grazie ai caffè portati con ironia dall’attore Fabrizio Eleuteri. Guardando il programma si percepisce che il cast si diverte in onda e l’atmosfera allegra arriva dritta nelle case degli italiani. Chi sarà il prossimo ospite che citofonerà per prendere un caffè con Paola e Simona?