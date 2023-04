“Back to school”, Raffaella Fico e Aldo Montano tornano sui banchi

La seconda puntata in onda mercoledì 12 aprile in prima serata su Italia 1

“Back to school” torna con la seconda puntata in cui – tra gli altri – Raffaella Fico e Aldo Montano si ritrovano sui banchi di scuola. Mercoledì 12 aprile in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Conduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”.

I Ripetenti della settimana

Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Aldo Montano, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Inoltre, come “Rimandata”, Soleil Sorge. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.