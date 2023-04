Ariana Grande contro il body shaming: “Siate gentili con gli altri e con voi stessi”

La cantante americana ha invitato i fan a mostrare maggiore sensibilità nel commentare i cambiamenti fisici: “Non sapete mai cosa sta vivendo qualcuno”

“Il corpo a cui paragonate il mio corpo attuale era la versione più malsana di me. Prendevo molti antidepressivi, ci bevevo sopra e mangiavo male. Mi trovavo nel punto più basso della mia vita quando avevo l’aspetto che consideravate sano, ma in realtà non era affatto sano”. In un video su TikTok Ariana Grande, che ha trascorso gli ultimi sei mesi sul set del film Wicked, ha rassicurato i fan allarmati dai suoi cambiamenti fisici e ha invitato tutti a mostrare maggiore sensibilità nel commentare l’immagine delle altre persone, perché l’apparenza potrebbe in realtà celare problematiche nascoste. “Ci sono modi e modi per complimentarsi con qualcuno o per ignorare qualcosa che vedi che non ti piace” ha proseguito la cantante americana. “Penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone, a prescindere da tutto. Anche se dite qualcosa di gentile, o avete buone intenzioni in quel che dite, sano o non sano, grande o piccolo, questo o quello, sexy o no, bisognerebbe comunque darsi da fare per cercare di parlarne meno”. Per la popstar occorre considerare che “non sapete mai cosa sta vivendo qualcuno. Quindi, anche se provenite da un luogo amorevole e premuroso, quella persona probabilmente ci sta lavorando o ha un sistema di supporto con cui sta lavorando, e non si sa mai. Siate gentili con gli altri e con voi stessi“. Grande ha infine rivolto ai fan parole piene di positività: “Volevo solo mandarvi un po’ di amore e dirvi che siete bellissimi, non importa in quale fase della vita vi troviate”, e “penso che siate bellissimi, non importa quello che state passando, non importa il peso, non importa come vi piace truccarvi in questi giorni, non importa quali interventi estetici abbiate fatto oppure no, o altro. Penso solo che siate bellissimi”.

PROBLEMI DI SALUTE

In passato l’artista aveva parlato apertamente della sua lotta contro l’ansia e la depressione, specialmente dopo l’attentato nel suo concerto di Manchester che nel 2017 ha tolto la vita a 22 persone. Nel 2018 Grande aveva infatti rivelato la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico, mentre nel 2019 aveva cancellato un meet and greet con i fan durante il Sweetener World Tour a causa degli attacchi di panico. Nel 2021 la cantante aveva quindi celebrato il Mental Health Awareness Month con un post nel quale aveva specificato che “guarire non è lineare, divertente, veloce o per nulla facile”.