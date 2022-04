“Troppo forte” su Rai Movie

Con Carlo Verdone e Alberto Sordi

Un film scritto da Verdone insieme a Sergio Leone, Alberto Sordi e Rodolfo Sonego e diventato un cult simbolo della romanità. Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmetterà mercoledì 13 aprile alle 23.30 “Troppo forte”, una commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone e con le musiche di Antonello Venditti.



Nella periferia di Roma vive Oscar Pettinari, un giovanotto che si atteggia da bullo e sogna di entrare nel mondo del cinema. Con la sua moto si reca spesso negli studi di Cinecittà, dove però riesce a essere scritturato solo per piccoli parti da stuntman in film di serie b.



Un giorno, dopo l’ennesimo provino andato male per un importante produzione americana, il ragazzo incontra per caso il bizzarro avvocato Giangiacomo Pigna Corelli in Selci, interpretato da un istrionico Alberto Sordi, il quale gli consiglia di vendicarsi del produttore truffandolo. L’idea è di simulare un incidente con la moto di Oscar e la macchina del produttore, per farsi poi dare i soldi dell’indennizzo: sfortuna vuole però che alla guida della Rolls Royce ci sia l’attrice Nancy (Stella Hall) che, rimasta ferita al volto, perde la parte nel film.