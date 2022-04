Provvedimenti disciplinari per Mila e Paola a La Pupa e il Secchione Show

Barbara D’Urso, sui canali social ha annunciato un duro scontro tra Paola Caruso e Mila Suarez

Questa sera andrà in onda su Italia 1 nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Da quanto riportato da Barbara D’Urso, la produzione prenderà dei provvedimenti disciplinari nei confronti di due concorrenti. Suarez e Paola Caruso sono state protagoniste di uno scontro oltre i limiti del consentito.

Barbara d’Urso ha spiegato che in questa settimana in villa è accaduto di tutto. Paola Caruso e Mila Suarez sono state protagoniste di un duro scontro che ha coinvolto anche Gianmarco Onestini (Secchione). Al momento non è chiaro cosa sia accaduto tra le due concorrenti. Non è escluso che nel mezzo della lite, le due “Pupe” si siano attaccate sul personale. Per capire cosa sia successo tra Paola e Mila bisognerà attendere la messa in onda dello show.

Barbara d’Urso ha annunciato inoltre un momento “speciale” per Emy Buono. La “Pupa” parlerà del suo difficile passato. Al termine del racconto la ragazza sarà protagonista di una bellissima sorpresa. Inoltre sarà presente Flavia Vento. L’ex concorrente si è ritirata dal Reality Show qualche settimana fa: la diretta interessata non ha spiegato i motivi dell’abbandono, ma ha fatto sapere che è accaduto qualcosa di molto grave nella villa romana.