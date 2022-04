Il ritratto della giovane musa di Picasso va all’asta per la prima volta

È un ritratto dell’amante Marie-Thérèse Walter raffigurata come una creatura marina. Potrebbe superare i 100 milioni di dollari

Il quadro “Femme nue couchée”, uno dei ritratti più sensuali di Pablo Picasso, che raffigura l’amante e musa Marie-Thérèse Walter come una creatura marina, con arti simili a pinne e una testa distorta, andrà all’asta per la prima volta da Sotheby’s a New York il 17 maggio. La stima di partenza è di oltre 60 milioni di dollari, ma, secondo The Art Newspaper, il dipinto del 1932 potrebbe ampiamente superare la valutazione iniziale della casa d’asta e sforare i 100 milioni di dollari. La grande tela è stata esposta nella retrospettiva del maestro spagnolo alla Tate Modern di Londra nel 2018.

All’età di 45 anni, Picasso si innamorò della diciassettenne Marie-Thérèse Walter dopo averla notata attraverso la finestra delle Galeries Lafayette a Parigi nel 1927. “Faremo grandi cose insieme”, le disse. Il loro fu un grande amore e la ragazza ispirò dipinti, disegni e sculture, alcuni dei quali sono considerate tra le più importanti opere della carriera dell’artista. Restarono insieme dal 1927 circa al 1935 quando Picasso si innamorà della fotografa surrealista Dora Maar.

“Femme nue couchée” fu dipinto nel 1932, in uno dei periodi più prolifici per Picasso e quello che vide il rapporto tra i due amanti uscire allo scoperto: “Un ‘anno delle meraviglie’ in cui l’artista produsse le più sensuali raffigurazioni della musa che ispirò alcune delle sue immagini più iconiche”, ha dettoJulian Dawes, capo del settore arte moderna di New York.

Tra i molti ritratti che Picasso dipinse dell’amante, il quadro che andrà all’asta il 17 maggio si distingue in modo particolare: è una composizione unica e radicalmente diversa, sia da qualsiasi altra cosa nella sua produzione, sia dalla più ampia tradizione storica dell’arte del nudo femminile. In quest’opera, Picasso evoca Marie-Thérèse con gli arti forti e sensuali di una creatura marina. Anche se continuerà a rendere le amanti successive in forma animalesca, l’allusione al mare qui è significativa: Marie-Thérèse era un’appassionata e abile nuotatrice. Inoltre, i giorni più belli della loro relazione sbocciata furono trascorsi al mare.

“Femme nue couchée” sembra destinato, infatti, a battere un altro ritratto di Marie-Thérèse, “Femme assise près d’une fenêtre”, eseguito nell’ottobre del 1932, venduto all’asta da Christie’s a New York nel maggio 2021 per 103,4 milioni di dollari.