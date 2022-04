Emily in Paris 3, Lucien Laviscount torna nel ruolo di Alfie e diventa una presenza fissa

l banchiere inglese rubacuori è stato promosso a personaggio principale per la prossima stagione. La serie è stata rinnovata per un terzo e un quarto ciclo di episodi

Buone notizie per i fan di Emily in Paris, in particolare per quelli che hanno amato il personaggio interpretato da Lucien Laviscount. Il ventinovenne attore britannico tornerà nella terza stagione della serie di Darren Star con il suo Alfie, promosso da personaggio ricorrente a elemento fisso del cast del nuovo ciclo di episodi. La notizia è stata diffusa in occasione dello spazio riservato allo show Netflix all’interno del PaleyFest di Los Angeles, evento californiano dedicato agli show più amati dal pubblico della tv a stelle e strisce.

LUCIEN LAVISCOUNT TRA I PROTAGONISTI DELLA STAGIONE 3

Ha destato molto interesse, come è facile immaginare, la presenza del cast di Emily in Paris alla 39esima edizione del PaleyFest di Los Angeles che si è svolta al Dolby Theatre di Hollywood. Accanto a Lily Collins, Ashley Park, Camille Razat e Lucas Bravo, ha fatto la sua comparsa davanti ai fotografi anche Lucien Laviscount la cui presenza, a questo punto, è più che ufficiale nella terza stagione dello show.

Se il ritorno di Laviscount nei panni dell’affascinante Alfie era stato oggetto di forti dubbi (anche a seguito della pubblicazione di alcuni post da parte dell’attore dal contenuto non proprio chiarissimo), dal panel su Emily in Paris della convention arriva la conferma della presenza del personaggio nella terza stagione. Non solo: Laviscount farà parte della storia insieme agli altri personaggi principali.

EMILY IN PARIS: IL QUADRILATERO AMOROSO DELLA TRAMA

Gli spettatori che hanno visto gli episodi della seconda stagione di Emily in Paris sapranno che nelle ultime puntate trasmesse in streaming, Alfie, il banchiere inglese, faceva ritorno in Inghilterra, mettendo fine al periodo trascorso in Francia e alla sua amicizia trasformata poi in relazione con la protagonista, Emily. Tutto lascia pensare, dunque, che il triangolo amoroso tra Emily, Alfie e Gabriel, trasformato in un quadrilatero con la presenza di Camille, terrà ancora banco nel prossimo futuro con i rapporti sentimentali tra i giovani protagonisti destinati a complicarsi ulteriormente nella romantica città europea.

La serie Emily in Paris, in onda dal 2020 su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, è stata rinnovata per altre due stagioni sulla base del grande consenso di pubblico per la storia ideata da Darren Star (storico creatore di Sex & The City) con al centro le avventure professionali e amorose dell’esperta di marketing Emily Cooper in trasferta a Parigi dagli Stati Uniti. Il rinnovo dello show, richiesto senza attendere i dati di ascolto e visualizzazioni del contenuto come da prassi, è sintomo dell’interesse per la serie con Lily Collins diventata in breve un fenomeno per molti motivi, non ultimo l’aspetto dei protagonisti, bellissimi e sempre alla moda.