Kristen Stewart, gli auguri di compleanno della fidanzata Dylan Meyer: Mi sorprendi sempre

Il 9 aprile Kristen Stewart ha compiuto 31 anni. Per l’occasione la sua fidanzata Dylan Meyer ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero, in cui si vede l’attrice che accarezza il loro cane. “La vita è sicuramente più dolce con questa piccola e deliziosa famiglia. Buon compleanno, ragazza. Mi sorprendi sempre” ha scritto Dylan a corredo della foto.

Dylan è una sceneggiatrice che ha lavorato, tra le altre cose, alla serie “Miss 2059”. Lei e Kristen stanno insieme dall’agosto del 2019. Nel novembre dello stesso anno Kristen rivelò all’Howard Stern Show di “non vedere l’ora” di fare la proposta di matrimonio a Dylan. L’ex star di Twilight dichiarò di avere già un paio di idee per chiedere la mano della compagna. Kristen ha confessato a Dylan il proprio amore due settimane dopo l’inizio della relazione, iniziata sei anni dopo il loro primo incontro. Le due ragazze si trovavano in un bar con degli amici, e quando il resto del gruppo se ne è andato Kristen ha detto a Dylan: “Oh, amica, sono così fo**utamente innamorata di te.” In passato Kristen ha frequentato il suo collega in Twilight Robert Pattinson, il cantautore St. Vincent e l’Angelo di Victoria’s Secret Stella Maxwell.

In un’intervista con InStyle risalente ad ottobre 2020, Kristen Stewart ha parlato delle sue relazioni e ha rivelato di essersi sentita spesso in trappola: “Sentivo che, in qualche modo, avrei ferito chi mi stava accanto. Non tanto perché sono dichiaratamente gay ma perché non mi piace espormi. La considero una sorta di schiavitù. Soprattutto nelle mie precedenti relazioni eterosessuali facevo di tutto per non farmi fotografare e non apparire perché temevo che mi venisse sottratta l’intimità del momento. Poi ho cambiato idea quando ho sentito la responsabilità di rappresentare l’identità queer delle persone“.

