Taylor Swift riscrive il suo passato: fuori la nuova versione di “Fearless”

Taylor Swift pubblica il suo nuovo album “Fearless (Taylor’s Version)”: uno dei suoi primi progetti discografici, completamente ri-registrato con l’aggiunta di bonus track risalenti al 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento con l’amore”, e 6 canzoni completamente inedite. A fine 2020 aveva annunciato pubblicamente: “Sto ri-registrando tutti i miei vecchi dischi” dopo una battaglia durata oltre un anno contro i suoi ex discografici e il manager Scooter Braun.

Taylor Swift ha pubblicato con la Big Machine i suoi primi sei album, dall’eponimo esordio del 2006 fino a “Reputation” del 2017. Nel 2019 Scooter Braun aveva acquistato l’etichetta, e di conseguenza il controllo completo del catalogo della popstar prima di “Lover”. Questo personaggio è poco apprezzato da Taylor. “Essenzialmente, la mia eredità musicale è ora nelle mani di qualcuno che ha cercato di distruggerla”, aveva scritto nel 2019, accusando senza mezze misure Braun: “Scooter si è comprato i miei master. Tutto quello che riesco a pensare è l’incessante e manipolativo bullismo che per anni ho dovuto sopportare da parte sua”.

E così ha maturato nel tempo la decisione di re-incidere i suoi vecchi album. “Fearless” è stato il secondo album della popstar, pubblicato a novembre 2008 e vincitore del Grammy Award al miglior album country e al miglior album dell’anno. etichetta che la lanciò, dal 2006 al 2017.

Due giorni prima dell’uscita dell’album, la popstar ha condiviso a sorpresa la canzone inedita “Mr. Perfectly Fine (Taylor’s Version) (From The Vault)” come regalo per i fan che in tutti questi anni le sono sempre stati accanto durante il suo percorso. Come le altre canzoni d’archivio, anche questo brano è stato scritto prima o durante le session originali dell’album originale, quando la Swift aveva tra i 16 e i 18 anni.

A febbraio la cantautrice ha scritto una lunga lettera ai fan su Instagram: “Quando ripenso all’album ‘Fearless’ e a tutto quello che è diventato, un sorriso del tutto involontario si affaccia sul mio volto. È stato il diario delle avventure e delle esplorazioni di una ragazza adolescente che stava imparando piccole lezioni attraverso ogni nuova crepa che si formava in quella fiaba che stava per finire e che le era stata mostrata nei film”.

E ha aggiunto: “Lasciatemi aggiungere che è stato un grandissimo onore essere stata un’adolescente insieme a voi. E per quelli che ho conosciuto più recentemente rispetto al 2008, sono estasiata di poter condividere un pochino di questa emozione con voi nel prossimo futuro”.

La cantante si è dilungata spiegando ancora i motivi che l’hanno spinta a ri-registrare il suo vecchio materiale discografico: “Ho parlato a lungo sul perché sto producendo nuovamente i miei primi sei album, ma la modalità con cui ho scelto di farlo spero che possa illuminarvi su quello che ho attraversato. Gli artisti dovrebbero possedere i loro stessi lavori per moltissime ragioni, ma la più ovvia è che l’artista è l’unico e il solo che davvero conosce la sua opera. Per esempio, solo io so quali sono le canzoni che avrebbero potuto formare l’album ‘Fearless’, ma non l’hanno fatto. Ho deciso che voglio che voi abbiate la storia completa, vedere l’intera, vivida, scena e condurvi interamente dentro il paesaggio immaginario che è stato il mio ‘Fearless’. Per questo ho deciso di includere 6 brani mai rilasciati prima in questa mia versione dell’album. Scritte tra i miei 16 e 18 anni, queste sono le canzoni che mi è dispiaciuto da morire mettere da parte”.

Tgcom24