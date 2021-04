Riparte su Rai3 una nuova settimana di “Via dei Matti numero 0”

Una nuova settimana all’insegna della musica suonata e raccontata inizia in “Via dei Matti numero 0”, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni in onda da oggi a venerdì 16 aprile alle 20.20 su Rai3. Gli ospiti pronti a entrare nella casa immaginaria saranno: Rocco Papaleo oggi, la violoncellista Leila Shirvani martedì 13, mercoledì 14 Fabio Concato e giovedì 15 sarà la volta dei musicisti Vincenzo Vasi e Valeria Sturba. Infine venerdì 16 aprile tornerà Ornella Vanoni. Ogni giorno un argomento diverso legato alla musica come pretesto per parlare e fare musica, che è follia e cura insieme. Il tutto trattato con la leggerezza e l’ironia che è propria di Bollani – in grado di mescolare sapientemente con il suo stile unico l’alto e il popolare – e la grazia di Valentina Cenni che sapientemente indaga gli aspetti più emozionali della musica e disvela i temi della giornata, tenendo il filo del racconto.