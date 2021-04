Rinviato il tour di Ligabue

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, Luciano Ligabue e’ costretto a rinviare all’anno prossimo il tour “Europe”,mentre entro il 15 aprile verra’ presa una decisione anche per “Trent’anni in un (nuovo) giorno”, l’evento attualmente previsto il 19 giugno 2021 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Per quanto riguarda il tour Europeo, le nuove date saranno il 20 maggio 2022 al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 29 maggio 2021), il 22 maggio 2022 allo Shepherd’s Bush Empire di Londra (recupero del 21 maggio 2021), il 25 maggio 2022 al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 26 maggio 2021), il 26 maggio 2022 al Bataclan di Parigi (recupero del 27 maggio 2021).

Vengono invece annullate le date di Monaco, Stoccarda e Amsterdam. I biglietti gia’ acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.