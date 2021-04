Harry è tornato a Londra senza Meghan per il funerale del principe Filippo, è in quarantena

Il principe Harry è tornato nel Regno Unito senza la moglie Meghan, consigliata dal medico che la segue nella gravidanza di non intraprendere il viaggio, ed è in quarantena prima del funerale del nonno, in programma sabato prossimo

È la sua prima visita nel Regno Unito del principe Harry dopo aver lasciato ogni ruolo e impegno nella famiglia Reale. Secondo quanto appreso dai media britannici, Harry è atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow con un volo British Airways proveniente da Los Angeles alle 13:15 di domenica.

Ad attenderlo all’aeroporto, secondo quanto riferisce il Sun, agenti della sicurezza che lo hanno trasferito, probabilmente a Kensington Palace, su una Range Rover. Il Daily Mail ha riferito che il duca di Sussex è stato visto lasciare la sua villa californiana sabato sera. Dovrebbe rimanere in quarantena a Nottingham Cottage, perché la sua residenza ufficiale, Frogmore Cottage è ora abitata dalla principessa Eugenie e dal marito Jack Brooksbank.

Buckingham Palace ha dichiarato ieri in una nota che la moglie Meghan non parteciperà al servizio funebre, poiché il suo medico le ha sconsigliato di viaggiare.

rainews.it