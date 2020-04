Meghan Markle ed Harry, oscurato il loro sito: l’errore commesso

Meghan Markle ed Harry: oscurato il loro sito, ecco l’errore commesso. Poichè la Regina Elisabetta ha interdetto ai duchi di Sussex l’utilizzo dei loro domini web reali, la coppia ha pensato di aprire un nuovo dominio. In una indiscrezione del The Telegraph compare il nome scelto dai “reietti” – o fuggitivi – della famiglia reale per la loro nuova fondazione filantropica: Archewell.

In men che non si dica, l’operazione è stata sabotata dagli hacker che hanno acquistato il dominio: un incidente che oltre al danno prevede la beffa. Infatti il sito con il dominio “archewellfoundation” rimanda ad un videoclip musicale: “Gold digger” di Kanye West. In inglese “Gold Digger” significa “cacciatore d’oro” ma è anche una frase idiomatica che indica un “arrampicatore sociale” o qualcuno che intraprende una relazione solo per soldi. Meghan e Harry, dunque, non solo si son visti soffiare il dominio sotto al naso, ma sono stati anche messi alla berlina dagli hacker.

Leggo