Domani andrà in onda, su Canale 5, una nuova puntata di “Verissimo”. Tra gli ospiti, Ricky Tognazzi

Domani, appuntamento speciale alle 15.40 con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva, sarà in studio per la sua prima intervista dopo l’esperienza a ‘L’Isola dei Famosi’ Riccardo Fogli. In studio, per commentare la vicenda che ha visto protagonista il cantante, anche il collega e amico Roby Facchinetti. A Verissimo Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che tra qualche giorno torneranno insieme dietro al mitico bancone di ‘Striscia la Notizia’. Questa domenica andrà in onda l’ultima puntata su Canale 5 de ‘L’amore strappato’. Per parlare di questa storia di malagiustizia che sta appassionando i telespettatori saranno in studio Ricky Tognazzi e Primo Reggiani. E ancora, si racconteranno per la prima volta in studio l’attore e regista Alessandro Haber, il cantante britannico Jack Savoretti e una coppia sempre più innamorata, quella formata da Giulia Salemi e Francesco Monte.