Arisa sarà la super ospite della nuova puntata di “Quelli che il calcio”, in onda domenica su Rai2

“Quelli che il Calcio” torna domenica alle ore 14:00 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. ” tornaallesue in simulcast su, condotto da

Arisa presenta in anteprima tv il nuovo singolo “Una nuova Rosalba in città”, prodotto da Matteo Cantaluppi e in radio da venerdì 12 aprile, title track dell’ultimo album che comprende anche “Mi sento bene”, brano presentato a Sanremo e il cui videoclip ha sorpassato quota 5 milioni di views su YouTube.

Al grande tavolo siedono il poliedrico attore Neri Marcorè, la showgirl Melissa Satta, il comico Dario Vergassola, il campione del mondo Fulvio Collovati, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Durante la puntata intervengono i comici di “Quelli che il Calcio”: Ubaldo Pantani si trasforma nell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri; Brenda Lodigiani impersona una spassosa Diletta Leotta; Toni Bonji è il commentatore improvvisato Paride Coccio e il bodyguard l’Agente Mormora; Federico Russo dà voce alla “Garra Charrua” di Lele Adani, mentre Antonio Ornano impersona l’illustre psicoterapeuta Adalberto Prunes.

Federico Russo prende posto al Pub di Corso Sempione accompagnato dal comico Herbert Ballerina, l’ex ciclista Dino Zandegù, il protagonista delle notti magiche di Italia ‘90 Totò Schillaci e la cholita Giulia Coppini, compagna di Giovanni Simeone. In studio, Rocco Tanica è al Salottino TV per commentare la “bella televisione” della settimana, mentre Melissa Greta Marchetto si immerge nel web per condividere i contributi più divertenti dalla rete. Presiedono invece la postazione tecnica Emanuele Dotto, per riportare in tempo reale i risultati dai campi della Serie A, e il CT della nazionale maschile élite di ciclismo Davide Cassani per il commento della Parigi – Roubaix.

Per replicare i gol della Serie A, Mimmo Magistroni, accompagnato dal re delle televendite Roberto “Baffo” Da Crema, raggiunge i giovani calciatori di Loano (SV), mentre Francesco Mandelli è a Milano per raccontare la Design Week dai luoghi simbolo del Fuorisalone. La colonna sonora della puntata è affidata come sempre ai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”.

A seguire e a raccontare le partite dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio”: alle 12:30 per Torino – Cagliari presenti Boosta dei Subsonica e lo scrittore Flavio Soriga; alle 15:00 il cantautore Lorenzo Baglioni e Albi e Lodo de Lo Stato Sociale seguono Fiorentina – Bologna, mentre commentano Sassuolo – Parma Sara Peluso, moglie del calciatore neroverde Federico, e lo scrittore Paolo Nori; infine, per il derby della Lanterna Sampdoria – Genoa ci sono l’allenatore Beppe Dossena e l’ex calciatore Claudio Onofri.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Andrea Santonastaso, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 e raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.

Dalle ore 21.00 torna la striscia serale della domenica “Quelli che il Calcio dopo il TG”, con tutti i momenti migliori della puntata pomeridiana.