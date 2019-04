“Una passeggiata nel parco”, Mick Jagger dopo l’operazione

‘A walk in the park!’, ‘Una passeggiata nel parco‘. E’ il primo post di Mick Jagger dopo la sua operazione al cuore di pochi giorni fa. Jeans, scarpe da ginnastica, camicia scura e cappellino, l’artista passeggia in un parco in fiore. Nella foto il leader e cantante dei Rolling Stones, 75 anni, appare sorridente.

Molti i commenti. “Yeah man!”, scrive Lenny Kravitz. Tanti cuoricini per il figlio del cantante, Lucas, mentre Georgia May Jagger scrive: “Love you, daddy” (“Ti voglio bene, papà”).

Adnkronos