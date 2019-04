Elettra Lamborghini: “Faccio la pantera ma in realtà parlo con Dio”

Regina incontrastata di YouTube con il singolo Pem Pem, che ha collezionato quasi cento milioni di visualizzazioni, l’ereditiera più famosa (e chiacchierata) d’Italia Elettra Miura Lamborghini torna a far parlare di sé dopo essere stata scelta come giudice nel talent show condotto da Simona Ventura The voice, in onda su Rai 2 a partire da metà aprile.

Ma guai ad apprezzarla soltanto per il suo aspetto fisico prorompente, c’è il rischio di farla arrabbiare. In una recente intervista al settimanale Oggi Elettra ha infatti raccontato che, nella vita di tutti i giorni, è una persona molto diversa da quella appare in televisione: “L’abito non fa il monaco, so che è una cosa molto difficile da credere nel mio caso. Sono una persona molto credente. Una volta, in aereo, ho avuto una visione, è come se avessi parlato con Dio. So che sembra una cosa strana a sentirla, ma da allora sono diventata ultra credente”.

Niente bad girl come si potrebbe pensare quindi, al contrario la Lamborghini conduce un’esistenza molto tranquilla lontana dal clamore mediatico: “Non bevo e non fumo. Sono astemia, anche se molti di voi pensano il contrario. Bevo latte di soia, adoro il latte di soia. E soprattutto non ho mai fatto uso di stupefacenti. No, non mi drogo, non mi sono mai fatta le canne e non fumo. Non fa per me”, è quanto ha dichiarato diverso tempo fa. Ora non ci resta che ammirarla nel suo nuovo ruolo di giudice a The Voice: riuscirà anche questa volta a far cambiare idea ai suoi detrattori, che la ritengono inadatta a scovare nuovi talenti?

Katiuscia Oliva, Ilgiornale.it