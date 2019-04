Costantino: “Niente ‘Pechino’? Non so nulla”

“Tengo a rassicurare tutti coloro che sui social stanno dando vita ad una piccola rivoluzione. Non ho avuto notizia diretta di una sostituzione su Pechino Express.

Sono sicuro che la Rete, con cui ho sempre avuto un rapporto di fiducia e mutua soddisfazione, avrebbe informato prima me dei giornali, sia per una questione di carattere professionale che umana, che, banalmente, di educazione”. Costantino della Gherardesca commenta così le parole del direttore di Rai2 Carlo Freccero che in un’intervista al settimanale Oggi ha parlato del progetto di affidare a Simona Ventura la conduzione della prossima edizione dello show. Un annuncio che ha provocato una mobilitazione su Twitter con l’hashtag #nocostanopechino. Da 7 anni alla conduzione del programma Costantino, come dimostrano ricerche di mercato, è un caso di perfetta identificazione tra talent e programma.

ANSA