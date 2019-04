“Uomini e donne”, il ciclone Tina colpisce ancora

Un nuovo show di Tina Cipollari, ancora fuori controllo a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, dove ha pensato bene di dare del “cogl***” al tronista Andrea Zelletta. Il tutto è accaduto durante la puntata del trono classico dell’11 aprile: dopo l’esterna di Andrea e Muriel, l’opinionista ha sbroccato. Interpellata dalla De Filippi, ha detto la sua sulla corteggiatrice, da sempre accusata di essere ambigua. Secondo lei Muriel si presenta agli appuntamenti con Zelletta assai agguerrita, per poi però lasciarsi andare a delle effusioni che lasciano spiazzati e che, a suo parere, sono soltanto il frutto di una scenetta. A quel punto Andrea interviene per riferire alla Cipollari che a lui non dispiace affatto quel modo di fare. Ed ecco che la Cipollari esplode: “Allora pijiate ste cose. Io l’ho sempre detto che gli uomini sono dei gran cogl***, e lo ripeto. La sincerità non viene mai apprezzata”. La De Filippi e Gianni Sperti hanno cercato di far cambiare idea alla Cipollari. Tentativo vano: lei non ha voluto sentire ragioni né argomentazioni (e il pubblico la ha sostenuta con un caloroso applauso).

Liberoquotidiano.it