Cartoons On The Bay, il programma di domani

Dalla sua fantasia sono usciti personaggi come Kiriku che lo ha portato anche alla vittoria al Festival di Cannes. O come la piccola Dilili, protagonista di “Dilili a Parigi”, presentato in anteprima a Cartoons on The Bay 2019, in corso a Palazzo Carignano a Torino. E proprio Cartoons on The Bay rende omaggio al regista e animatore Michel Ocelot attribuendogli, domani alle 15.00, il Premio alla Carriera. E’ uno dei momenti clou della giornata in cui si chiude la rassegna promossa da Rai e organizzata da Rai Com, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, FIP e Regione Piemonte e che vedrà anche la cerimonia di premiazione dei titoli in gara.

Oltre quello a Ocelot, un Premio alla Carriera sarà anche per il disegnatore, fumettista e animatore di videogiochi belga Benoît Sokal.

Tra gli altri appuntamenti, in mattinata, l’Assemblea dell’Associazione Internazionale del Film d’Animazione, alle 9.30, e a seguire una riflessione sul futuro dell’animazione in Italia nell’incontro “La Film Commission e l’Animazione: obiettivi, scenari e prospettive”, introdotto da Mario Turetta, direttore generale Cinema del Mibac.

Alle 12.15, obiettivo sulla Rai e l’animazione che si “ascolta” di Rai Radio Kids: un incontro con Marco Lanzarone, responsabile della rete specializzata, e Armando Traverso, autore e conduttore.

Nel pomeriggio, dopo i Premi alla Carriera, alle 16.30 la presentazione di “Dragonero: dal fumetto alla tv” con i creatori del fumetto della Sergio Bonelli, che diventa serie tv e al quale va il Pulcinella Cross Media Award. Alle 17.30, infine, la cerimonia di premiazione con i Pulcinella Awards di Cartoons on The Bay 2019.

Per la rassegna cinematografica al Cinema Ambrosio, infine, da segnalare tra i titoli la retrospettiva di Ocelot con “Kiriku e la Strega Karaba” e “Kiriku e gli animali selvaggi” alle 11.30 e 14.30 in Sala2, seguita dall’anteprima del film “A spasso con Willy”. Spazio anche agli eroi Marvel, alle 18.00 in Sala 2 e alle 19.15 in Sala 3.