Il film d’animazione debutterà nelle sale italiane il 5 aprile

Aaron Horvath e Michael Jelenic hanno diretto Super Mario Bros. Il Film, la pellicola dedicata a uno dei protagonisti assoluti del mondo dei videogiochi. Universal Pictures International Italy ha pubblicato l’ultimo trailer del lavoro in uscita ad aprile nelle sale cinematografiche italiane.

SUPER MARIO BROS. IL FILM, PUBBLICATO L’ULTIMO TRAILER

Chris Pratt presta la voce a Super Mario nella versione originale del film, al suo fianco Anya Taylor-Joy nel ruolo la Principessa Peach, Charlie Day in quello Luigi e Jack Black in quello di Bowser. Presenti poi Keegan-Michael Key per Toad, Seth Rogen per Donkey, Fred Armisen per Cranky Kong, Kevin Michael Richardson per Kamek e infine Sebastian Maniscalco per Spike. La sceneggiatura è stata curata da Matthew Fogel.

Il canale YouTube di Universal Pictures International Italy ha distribuito il nuovo trailer del film d’animazione regalando al pubblico immagini inedite. In meno di ventiquattro ore il filmato ha superato 10.000 visualizzazioni.

Super Mario Bros. Il Film debutterà nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 5 aprile.