Rege-Jean Page e Morgan Freeman produrranno una serie evento su Muhammad Ali

Deadline ha riportato per primo questa notizia: sarà realizzata una serie tv sul pugile ed ecco cosa si sa del progetto al momento

Una serie evento composta da otto episodi sull’icona della boxe Muhammad Ali è in lavorazione per Peacock da Regé-Jean Page, Morgan Freeman e Kevin Willmott. La notizia è stata riportata da Deadline e poi confermata da Variety e altre testate del settore. Si intitolerà Excellence: 8 Fights, e la sceneggiatura è firmata dal premio Oscar Willmott autore di BlacKkKlansman e Da 5 Bloods partendo dalla biografia di Jonathan Eig Ali: A Life. Page e Freeman sono entrambi a bordo del progetto come produttori esecutivi, così come Willmott, Lori McCreary per Revelations Entertainment ed Emily Brown.

DI COSA PARLA LA SERIE EXCELLENCE: 8 FIGHTS

Secondo la descrizione ufficiale della serie, Excellence: 8 Fights racconterà otto momenti distinti e decisivi nella vita iconica di Muhammad Ali. Ogni episodio sarà incentrato su un combattimento del pugile, anche se l’essenza dell’episodio sarà la sua lotta interiore, il dramma fuori dal ring. La sceneggiatura analizzerà i tormenti nel cuore e nella mente di una delle figure più significative e controverse del 20° secolo.

REGÉ-JEAN PAGE E MORGAN FREEMAN

Dopo il suo ruolo da protagonista in Bridgerton di Netflix nel 2020 (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Regé-Jean Page ha continuato ad ampliare i suoi orizzonti nella recitazione con il film d’azione The Grey Man e l’imminente adattamento cinematografico Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri. Amato per i suoi ruoli in film come Million Dollar Baby e The Shawshank Redemption, Morgan Freeman è un attore premio Oscar che si è anche fatto un nome come produttore esecutivo di progetti come Madam Secretary e Invictus. Willmott ha vinto l’Oscar per la sceneggiatura adattata nel 2019 per BlacKkKlansman ma tra i suoi credits precedenti si trovano anche Chi-Raq, Jayhawkers e La 24° Ora.