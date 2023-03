Il Red Carpet quest’anno diventa “Champagne”

Lo storico tappeto rosso, passerella della notte degli Oscar, cambia colore. Il carpet per antonomasia infatti diventa chiaro e “invita ad avere fiducia”, secondo il conduttore Jimmy Kimmel

Quale passerella di celebrità, ormai, non ha il proprio “red carpet”? Quella degli Oscar, quella da cui lo storico tappeto è partito. Per l’edizione del 2023, che si terrà la notte tra il 12 e 13 marzo, il colore del tappeto appena montato sul leggendario Hollywood Boulevard di Los Angeles è champagne. Jimmy Kimmel, conduttore dell’edizione ormai alle porte, ha accolto con favore la decisione dell’Academy: “Sapete, la gente si chiede: quest’anno ci saranno problemi? Gesti violenti? Ecco, scegliendo un colore chiaro l’Academy ci invita ad avere fiducia: quest’anno non verrà versato sangue” riferendosi scherzosamente allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock dello scorso anno.

In realtà, la scelta è motivata dai responsabili dell’Academy con la volontà di creare un look “day-to-night” (cioè privilegiare una tonalità che consenta alle riprese televisive di produrre un “effetto notte” – per dirla con Truffaut – anche se girate con la luce solare).

La passerella per la cerimonia di domenica sarà decorata anche con statue degli Oscar a grandezza naturale.