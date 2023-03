“Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia”, il musical torna in scena a Milano

Lo spettacolo torna in Italia dopo i successi internazionali, per due doppi appuntamenti al Teatro Arcimboldi, il 12 e 19 marzo

Torna “Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il musical”. Dopo il grande successo internazionale e i sold out delle passate stagioni in tutta Italia, lo show sarà in scena al Teatro Arcimboldi di Milano il 12 e il 19 marzo. Lo show, che ha conquistato il pubblico dei grandi teatri italiani, racconta le avventure di Geronimo Stilton che insieme a gnomi, folletti e draghi, dovrà salvare la Regina delle Fate Floridiana. Un viaggio fantastico in mondi dove i sogni e la fantasia sono il tema principale di una storia che alterna momenti di puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi fantastici.

Quella di “Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia” è un’esperienza indimenticabile per tutti i bambini, da 0 a 99 anni! Si tratta di una spettacolo interamente cantato dal vivo che fa parte del cartellone TAM KIDS dedicato ai più piccoli.

Sia il 12 che il 19 marzo saranno messi in scena due spettacoli: uno alle 11 e uno alle 14:30.