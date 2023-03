Chi sono Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, Gli Istruiti di Pechino Express 2023

Gli Istruiti (coppia composta da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero) sono pronti ad affrontare la sfida di Pechino Express – La via delle Indie.

Adrenalinica, carica di emozioni e appassionante. L’avventura di Pechino Express – La via delle Indie si svilupperà con un forte spirito di competizione tra le coppie in gara e con interazioni fortissime tra esseri umani lontani tra loro per cultura e abitudini ma capaci di collaborare e unirsi anche nelle condizioni più estreme. Nell’attesa, scopriamo insieme la coppia de “Gli Istruiti” composta da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

GLI ISTRUITI – MARIA ROSA PETOLICCHIO E ANDREA DI PIERO

Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze del reality Il Collegio, è divenuta famosa come la “terribile Petolicchio”, ma ha una vena estetica e sensibile tanto che da piccola aveva intrapreso lo studio del pianoforte con ottimi risultati: dovette interromperlo per potersi laureare e inserirsi subito nel mondo del lavoro. Oggi insegna nella sua città, Pontecagnano, ed è felicissima del suo ruolo. Si definisce permalosa ma anche accomodante. Non è mai uscita dall’Europa.

Andrea Di Piero è stato alunno al Collegio proprio della professoressa Petolicchio e frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico. Si dice appassionato di politica e storia della Chiesa, tanto da dichiarare che il suo posto preferito al mondo è Città del Vaticano. Ama parlare un italiano corretto e vestire sempre in modo appropriato ed elegante, spesso in giacca e cravatta, nonostante la giovane età. Gli piace l’idea del viaggio zaino in spalla ma non tanto il dover rinunciare ad alcune comodità. E al suo stile, ovviamente.