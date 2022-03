Paris Hilton ha indossato i gioielli di Chiara Ferragni

L’imprenditrice ha condiviso l’immagine dell’ereditiera con orecchini e collana del suo brand. “Totalmente innamorata”

Anche Paris Hilton indossa i gioielli di Chiara Ferragni. L’ereditiera ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con collana e orecchini della Chiara Ferragni Collection, e l’imprenditrice digitale ha immediatamente ricondiviso il post.

PARIS HILTON INDOSSA I GIOIELLI CHIARA FERRAGNI

Nello scatto si vede Paris Hilton indossare una tuta rosa, pezzo della sua personalissima collezione di tute. “Dagli anni 2000, le tute sono state iconiche nel corso degli anni ho collezionato centinaia di tute e sono così entusiasta di lanciare ora la mia collezione di tute iconiche – ha scritto l’ereditiera su Instagram – Ho apprezzato ogni aspetto del processo di progettazione, dalla scelta e dalla prova dei tessuti in velluto più morbidi, alla garanzia che tutte le rifiniture, i dettagli e gli abbellimenti fossero perfetti” ha scritto Paris Hilton. E come accessorio ha deciso di indossare orecchini e collana della collezione Infinity Love di Chiara Ferragni. In particolare l’ereditiera sembra sfoggiare gli Hoops Infinity Love big, al momento sold out sul sito ufficiale del marchio; si tratta di orecchini a cerchio con zirconi bianchi a forma di cuore. Prezzo: 89 euro. La collana è il girocollo Infinity Love con zirconi bianchi a forma di cuore e pietra centrale rosa. Prezzo: 249 euro. Alcuni pezzi della collezione di tute di Paris Hilton sono già esauriti sul sito ufficiale. Con prezzi compresi tra 80 e 118 dollari, la limited edition include cinque stili di felpe con cappuccio, tutti arricchiti da frasi in strass sul retro come “Wifey”, “Boss Babe”, “Iconic”, “Shine On” e, naturalmente, “That’s Hot”, una delle frasi tipiche di Paris Hilton.

PARIS HILTON, LA COLLEZIONE DI OCCHIALI

Non solo tute. La socialité, 41 anni, ha collaborato con Quay per la collezione Quay x Paris. La linea comprende 12 stili ispirati agli anni 2000, come mostrato dalla stessa ereditiera su Instagram. “Come tutti sanno, sono ossessionata dagli occhiali da sole. Li indosso sempre, anche di notte” ha dichiarato Paris Hilton a Elle US. “A volte, quando esco da un locale e ci sono macchine fotografiche o flash, o se sto facendo un milione di selfie, è semplicemente meglio indossare gli occhiali da sole. Quando indossi gli occhiali da sole, sei sempre perfetta. Paris ha inoltre spiegato che lavorare con un marchio guidato dalle donne l’ha aiutata a raggiungere il suo obiettivo di “dare potere alle donne”. “Collaborare con un marchio che guidato da donne, che dà forte enfasi all’empowerment delle donne e che aiuta anche un ente di beneficenza come Project Glimmer, è esattamente quello che miro a fare. Queste montature ti danno quella sicurezza in più per vivere tua vita migliore e inseguire i tuoi sogni più sfrenati”. Il prezzo degli occhiali da sole va dai 55 euro in su.