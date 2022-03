Formula 1: Drive to Survive 4

Venerdì 11 marzo uscirà la quarta stagione Formula 1: Drive to Survive su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)



Poche ore alla distribuzione della quarta stagione di Formula 1: Drive to Survive su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il canale YouTube della piattaforma di streaming ha condiviso il trailer ufficiale della produzione.

Nei giorni scorsi il canale YouTube di Netflix Italia ha pubblicato il teaser della quarta stagione della serie che svela i retroscena di uno degli eventi sportivi più famosi e seguiti al mondo.

Ora, la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale mostrando immagini e sequenze inedite del lavoro.

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE, LA TRAMA

Netflix Italia ha rilanciato anche la sinossi ufficiale della serie, questo l’incipit: “La serie Formula 1: Drive to Survive torna con quella che promette di essere la stagione più entusiasmante di sempre”.

Il testo poi riporta: “Rivalità agguerrite, un intenso spirito di squadra, nuovi piloti e un sorprendente vincitore del campionato rendono questa stagione memorabile”.