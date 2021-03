Steven Spielberg, al lavoro su un film autobiografico: si parla di Michelle Williams come protagonista

Il regista Steven Spielberg girerà un film – ancora senza titolo – ispirato alla sua infanzia trascorsa in Arizona. Si tratta di un lungometraggio di formazione e, secondo quanto riferisce Variety, è in corso una trattativa con l’attrice Michelle Williams per un ruolo principale.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Spielberg con Tony Kushner, che ha già collaborato con il regista ai film Munich, Lincoln e West Side Story, ultimo lavoro del regista in uscita il prossimo dicembre. Intanto, sarebbero anche già in corso i provini per trovare attori di diverse età per completare il cast: uno di loro interpreterà il giovane Spielberg.

Non ci sono molti dettagli sulla trama, a parte il fatto che si concentrerà su un personaggio principale, il cui nome però non sarà Steven, e sarà ambientato a Phoenix, in Arizona, dove Spielberg visse tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Il film esaminerà anche il rapporto del protagonista con i genitori.

L’inizio delle riprese è previsto per l’estate prossima mentre il film nelle sale dovrebbe arrivare nel 2022.

Repubblica.it