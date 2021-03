Rai, weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, il cantauotre Paolo Vallesi, Gino Castaldo ed Ernesto Assante presenteranno il loro libro su Lucio Dalla. Ci sarà anche Dario Vergassola. Domenica, Strabioli torna con un nuovo appuntamento radiofonico. Su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Questa puntata andrà in onda direttamente da Sanremo. Domenica ascolterete Valerio Lundini, il gruppo Coma_Cose e Guazzone