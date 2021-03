Gianni Morandi si è ustionato alle gambe

Gianni Morandi è stato ricoverato in ospedale a Cesena dopo essersi ustionato alle gambe bruciando sterpaglie in campagna. Secondo quanto si apprende, il cantante si trovava in giardino e aveva dato fuoco alle sterpaglie ma è scivolate bruciandosi mani e gambe. Soccorso dal 118 e portato prima a Bologna si è deciso di trasferirlo al centro ustionati di Cesena. Poco prima aveva postato una foto in cui appariva su un trattore mostrando dei guanti “finalmente della mia misura”. In particolare i medici del pronto soccorso hanno rilevato una grave ustione alla mano destra. Per questo motivo il cantante di Monghidoro e’ stato trasferito al centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo il ricovero ha scattato un selfie con il personale medico che lo ha assistito.