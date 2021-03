Domani Rai Movie ricorderà Carlo Vanzina

Domani Carlo Vanzina avrebbe compiuto 70 anni e Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) lo ricorda con una programmazione speciale.

I suoi film, sempre scritti insieme al fratello Enrico, rendono una testimonianza puntuale, divertita e divertente della storia del nostro Paese. Un ricordo di com’eravamo e, nel loro intelligente racconto dell’Italia, restano ancora oggi un esempio unico. Alle 13.55 va in onda il suo primo film, “Luna di miele in tre”, in cui Renato Pozzetto è il giovane cameriere Alfredo che, alla vigilia del suo viaggio di nozze, scopre di aver vinto un soggiorno in Giamaica con una fotomodella. Da qui una serie di equivoci e sotterfugi esilaranti.

Alle 15.40 baruffe e sentimenti all’italiana nel celebre “Il pranzo della domenica”. Giovanna Ralli è una vedova della borghesia romana che fa da chioccia alle figlie, ospiti riluttanti di pranzi domenicali in famiglia. Con Barbara De Rossi, Elena Sofia Ricci, Rocco Papaleo e Massimo Ghini. E’ stato il primo film di Carlo Vanzina per Rai Cinema.

La programmazione prosegue con il classico degli anni ‘80 “Eccezzziunale… veramente”. Indimenticabile Diego Abatantuono nei panni dei tre tifosi sfegatati: il camionista juventino Tirzan, il capo degli ultras milanisti Donato Cavallo e l’interista Franco Alfano. Alle 19.10 il sequel “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me”: Donato Cavallo rientra dalla Spagna per tornare a essere il “ras della fossa”, ma tornano anche Franco e Tirzan.