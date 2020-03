Coronavirus, il messaggio di Sharon Stone all’Italia: «Vi mando tanto amore, restiamo positivi»

L’attrice dalla sua camera da letto di Los Angeles fa sapere: «La California è in stato di emergenza, l’Italia ancora di più. I sentimenti positivi fanno bene al sistema immunitario. Quindi cercate di essere felici. Io vi mando tanto amore e supporto»

«Ciao, voglio mandarvi tanto amore, supporto e coraggio». Sharon Stone dalla sua casa di California ha voluto condividere un video messaggio rivolto all’Italia. L’attrice, 62 anni, con il nostro Paese ha sempre avuto un rapporto speciale, e in queste ore difficili – nei giorni più duri dell’emergenza coronavirus – Sharon si è seduta davanti alla videocamera, dalla sua camera da letto.

«Stiamo tutti lavorando da casa e supportiamo i nostri cari. Supereremo questo momento insieme. Credete in voi stessi, abbiate molta fede. I sentimenti positivi fanno bene al sistema immunitario. Quindi cercate di essere felici, cercate di essere positivi, io vi mando tanto amore e tanto supporto. «Siate felici, amati e guardate sempre avanti».

Lo scorso fine settimana l’attrice ha partecipato al suo party di compleanno (è nata il 10 marzo), ma prima di entrare alla sua stessa festa Sharon e il resto degli ospiti sono stati controllati da un’infermiera che ha misurato a tutti la febbre, come mostrato dalla stessa star su Instagram.



