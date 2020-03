Coronavirus, Cristiano Malgioglio contro Madonna e Lady Gaga: “Mezze italiane, sensibilità zero”

Stavolta Cristiano Malgioglio graffia sul serio. E con un tweet di fuoco fa nere Madonna e Lady Gaga. Tutto avviene in pochi secondi, alla velocità di un clic. “Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di @Madonna , @ladygaga e di molti altri artisti di origine italiana , per quello che sta causando il #conavirus . Complimenti… Sensibilità zero“, scrive Malgioglio. Che denuncia pubblicamente un comportamento ingiustificabile delle due artiste.

Entrambe hanno origini italiane e amano il nostro Paese. Almeno così hanno sempre raccontato alla stampa. Non dimentichiamo che Madonna, in occasione dei 60 anni, ha festeggiato in Puglia auto promuovendo post virali. E ora che l’Italia ha bisogno del sostegno di tutti? “Ci avete dimenticati”, tuona Malgioglio. Sembra che anche in Usa il post abbia fatto storcere il naso a molte star.

liberoquotidiano.it