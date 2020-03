Carmen Di Pietro, gestaccio in diretta a Vieni da me. Caterina Balivo furiosa: «Perché l’hai fatto?»

Carmen Di Pietro a Vieni da me, il gestaccio in diretta. Caterina Balivo s’infuria: «Perché l’hai fatto?». Oggi, la showgirl è stata ospite in compagnia del figlio Alessandro nel salotto di Rai1. Carmen Di Pietro ha parlato del suo rapporto con il figlio e anche della sua vita sentimentale.

Ecco le parole di Carmen Di Pietro: «Sono casta da anni. Non posso dire che ieri sono uscita con un ragazzo perché direi una bugia…». «Anche perché non si può uscire», replica ironica Caterina Balivo. Poi si cambia argomento.

Carmen Di Pietro racconta di come spesso chieda al figlio Alessandro di farle dei video da postare sui social. «Anche perché – aggiunge – un videomaker costa…». A quel punto, la showgirl fa un gestaccio e per questo viene ripresa dalla conduttrice. «Perché lo hai fatto?», chiede Caterina Balivo indispettita. «Ma non era rivolto a te – si giustifca la showgirl – era per dire che per avere un videomaker ci vogliono i soldi». Tripudio social per l’allegria di Carmen Di Pietro: «La vogliamo ospite fissa».

leggo.it