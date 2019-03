Nek, il 10 maggio esce nuovo album

Il 22 settembre all’Arena di Verona, poi tour europeo

Uscirà il 10 maggio il nuovo album di inediti di Nek, ancora senza titolo e a tre anni di distanza dal precedente “Unici“.Da novembre, Nek tornerà anche a esibirsi all’estero in una serie di appuntamenti live in Europa, toccando Spagna, Germania, Regno Unito, Francia.Prima di intraprendere l’avventura europea, però, il 22 settembre, il cantante tornerà all’Arena di Verona, a due anni dal concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12 mila persone.Queste le date del tour europeo: 18 novembre Monaco, 25 novembre Bruxelles, 26 novembre Parigi, 30 novembre Lussemburgo, 1 dicembre Londra, 2 dicembre Madrid.

Ansa