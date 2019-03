“Isola dei famosi”, Alessia Marcuzzi chiede scusa a Riccardo Fogli

Fabrizio Corona senza pietà ha colpito nel segno. La scorsa settimana ha sganciato una vera e propria bomba sull’Isola dei Famosi e gli effetti si sono visti immediatamente e per tutti i sette giorni successivi. E ancora questa sera. L‘Isola è finita nel caos, Alessia Marcuzzi pure (“Perché non ti licenziano?”) e quanti non hanno speso mezza parola per Riccado Fogli sono stati massacrati. Quel Riccardo umiliato in diretta da un Fabrizio senza pietà ha segnato tutti. Vero è, che qualche giorno dopo, Corona ha chiesto scusa, ma il danno era già stato fatto. Era troppo tardi. L’ex cantante dei Pooh ha pianto, piange e sta soffrendo. Per questo Alessia ha voluto (e dovuto) chiedere scusa.

La conduttrice, infatti, ha iniziato questa puntata in modo anomalo. Non ha mandato in onda la sigla, non ha accolto i telespettatori urlando e con il sorriso sulle labbra. No, tutto questo non c’è stato. Anzi: Alessia Marcuzzi era serissima perché “un’onda più grande di noi ci ha travolto la scorsa settimana. Chiedo scusa a nome mio e a nome della trasmissione perché abbiamo sorpassato un limite”.

E dopo questa breve premessa con le lacrime agli occhi, Alessia si è collegata con l’Honduras. Ad attenderla c’era Riccardo in postazione nomination. “Devo fare una cosa, altrimenti non riesco a continuare – inizia la Marcuzzi -. Devo chiederti scusa perché ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno fatto male, non mi aspettavo quella reazione perché con Karin ti avevo visto forte. Ho sottovalutato, non sono riuscita a trasmetterti il mio affetto in quel momento. Io di solito non sono così, ma sono rimasta un po’ fredda, spiazzata. Per questo ti chiedo scusa”.

Alessia Marcuzzi è davvero in difficoltà e dispiaciuta. Cerca – come può – di recuperare il danno fatto da Fabrizio Corona. Ma così come è stato facile per l’ex re dei paparazzi parlare di questo presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli in diretta, anche per la Marcuzzi è stato facile prima stare zitta e poi chiedere scusa. Un po’ in ritardo, ma le scuse sono arrivate.

E mentre lei la scorsa puntata è rimasta in silenzio lasciando Fogli da solo con la sua sofferenza, Riccardo nel corso della settimana ha continuato a spendersi per gli altri naufraghi. Che smacco! “Vederti cantare e avere una parola per tutti, mi hai dato una bella lezione di vita. Sono parole che mi vengono dal cuore. Ti chiedo tanto scusa. Se devi dirmi qualcosa fallo pure”, ha concluso la Marcuzzi.

Riccardo ha ben poco da dire. Sta soffrendo. Non sa cosa stia succedendo in Italia, se sua moglie Karin Trentini lo abbia tradito e forse non si capacita ancora del fatto che nessuno l’abbia difeso. Riccardo – con grossi lacrimoni agli occhi – manda solo un bacio e dice “grazie”. Poi Alessia Marcuzzi (ri)parte con la sua Isola: “Ricominciamo con questa Isola. Ricominciamo”. Ma la tensione si taglia con un dito.

Serena Pizzi, Ilgiornale.it